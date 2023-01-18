Видеопрезентация новых Mac раскрыла маленький, но щекотливый секрет Apple

Вместе с текстовыми пресс-релизами новых Mac mini и MacBook Pro на своем официальном сайте компания Apple сняла небольшую 18-минутную презентацию и выложила её на своем YouTube-канале. И довольно быстро внимательные зрители обнаружили интересную подробность об этом релизе.
Ранее в сети уже появлялась информация, что выход обновленных MacBook Pro 14’’ и 16’’ планировался на осень 2022 года. Об этом говорили многие известные инсайдеры и аналитики. Однако ожидаемого релиза не случилось, и мы увидели новинки лишь 17 января.
Теперь оказалось, что инсайдеры были правы. В коде страницы, на которой размещен ролик Apple, обнаружено, что его премьера изначально была назначена на 2022 год. Кроме того, в Twitter нашли AR-файлы с новыми MacBook, датированные октябрем 2022 года. Получается, что Apple действительно собиралась представить ноутбуки гораздо раньше, но по какой-то неведомой причине перенесла релиз.
Любопытно, что некоторые аналитики считают 18-минутный видеоролик отрывком из большой видеопрезентации, которую нам почему-то не показали. В полной версии якобы должны были представить далеко не только MacBook Pro и Mac mini, но в итоге Apple остановилась только на этих компьютерах. Правда это или нет — остается только догадываться.
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