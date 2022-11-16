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VK Play Live выпустила собственное мобильное приложение

Артем

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Смотреть трансляции любимых стримеров теперь можно на смартфоне в высоком качестве.

Стриминговая платформа VK Play Live представила мобильное приложение, в котором можно смотреть трансляции, поддерживать стримеров донатами и платными подписками, а также общаться в чате. 

Для пользователей VK Play Live уже доступны глобальные смайлы платформы с такими популярными стримерами, как Оляша, Дмитрий Куплинов, Вика Картер, Юля Кошкина и многими другими. В скором времени станут доступны персональные смайлы каналов. 

Платформа VK Play Live также получила ряд общих обновлений: 

  • Стали доступны уникальные ники — изменить свой ник можно в настройках профиля не чаще, чем 1 раз в сутки. Если ник занят — система добавит преписку с номером.
  • Баннеры и бейджи для рестримов — можно добавить ссылку на VK Play Live в описание канала. Скачать баннеры и бейджи можно тут
  • Бейджи в чатах — для пользователей стали доступны три значка: модератор, стример, саб. На данный момент все бейджи типовые, в ближайших планах — добавление возможности кастомизации значка платного подписчика.

На данный момент VK Play Live находится в бета-тесте, для участия в тестировании стримерам необходимо подать заявку. Комиссия платформы составляет всего 10% на все платные подписки. Также на VK Play Live уже доступно проведение прямых трансляций, просмотр и проведение стримов в высоком качестве 4K, общение в чате, возможность создавать неограниченное количество уровней платной подписки на канал стримера от 10 рублей и выше и многое другое. 

Приложение уже доступно для пользователей Google Play и RuStore, а в скором времени появится и в App Store.
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