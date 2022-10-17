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VK Видео собрал более 55 млн пользователей дневной аудитории

Артем
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Сервис VK Видео подвёл итоги первого года работы.

Как сообщает пресс-служба компании, платформа зафиксировала устойчивый рост интереса как со стороны зрителей, так и авторов. Активная дневная аудитория VK Видео составила более 55 миллионов пользователей. Среднесуточное количество просмотров VK Видео и VK Клипов, увеличилось на 40% и достигло 2,41 миллиардов. Рекордный показатель приблизился к отметке 3 миллиарда просмотров за день.
За прошедший год на платформу было загружено сотни миллионов роликов. Среди них около 100 тысяч фильмов, шоу и сериалов от более чем 130 правообладателей. В среднем просмотр контента VK Видео, за последние 12 месяцев вырос на 17%. Среди самых популярных тематик стали: развлечения, культура и общество, дом и ремонт, еда, красота и здоровье. 

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К программе видеомонетизации за год присоединились более 14 тысяч сообществ, за последний квартал их количество выросло на 300%. За счёт роста активности пользователей, доработки рекомендательных алгоритмов и усиления работы с рекламодателями выплаты авторам видео за последние полгода выросли более чем в 2,3 раза.

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За прошедший год команда VK Видео представила более 20 крупных продуктовых обновлений. Чтобы доставлять пользователям только релевантный контент, были доработаны алгоритмы рекомендаций: усовершенствованы формирующие рекомендации нейросети, которые с каждым обновлением учитывают всё больше факторов активности. В результате с начала мая 2022 года просмотры на видеовитрине рекомендаций выросли в 2 раза, а время смотрения — в 3 раза. Недосмотренные видео теперь добавляются в раздел «Для вас» на витрине, благодаря чему пользователи проводят за просмотром больше времени. Рост — до 30% в зависимости от платформы.
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Комментарии

Владимир
+65
Владимир
Пахнет нае****ловом
час назад в 19:20
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