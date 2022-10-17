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В российских школах отказались от WhatsApp и Skype
Александр Кузнецов —
По данным «Коммерсанта», Минпросвещения рекомендовало учебным заведениям перестать использовать для общения иностранные сервисы и перейти на отечественные аналоги. Под «опалу» попал WhatsApp, вместо него рекомендовано использовать «VK Мессенджер» и учебную платформу «Сферум».
Нижегородские чиновники зашли ещё дальше и рекомендовали местным школам, колледжам и университетам отказаться от использования Skype, Twitter, Jabber, Viber, iCloud, Google Drive, Dropbox и WhatsApp. Утверждается, что использование иностранных интернет-сервисов недопустимо из-за угроз информационной безопасности.
В Минпросвещения подчеркнули, что рекомендация связана только с работой с государственной системой «Моя школа» и её компонентами и не затрагивает родителей учеников — они по-прежнему могут общаться в родительских чатах где угодно, хоть в WhatsApp. Тем не менее некоторые учителя настаивают на переносе чатов в другие мессенджеры — например, Telegram и Viber.
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