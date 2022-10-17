WhatsApp

В российских школах отказались от WhatsApp и Skype

Александр


По данным «Коммерсанта», Минпросвещения рекомендовало учебным заведениям перестать использовать для общения иностранные сервисы и перейти на отечественные аналоги. Под «опалу» попал WhatsApp, вместо него рекомендовано использовать «VK Мессенджер» и учебную платформу «Сферум».

Нижегородские чиновники зашли ещё дальше и рекомендовали местным школам, колледжам и университетам отказаться от использования Skype, Twitter, Jabber, Viber, iCloud, Google Drive, Dropbox и WhatsApp. Утверждается, что использование иностранных интернет-сервисов недопустимо из-за угроз информационной безопасности.

В Минпросвещения подчеркнули, что рекомендация связана только с работой с государственной системой «Моя школа» и её компонентами и не затрагивает родителей учеников — они по-прежнему могут общаться в родительских чатах где угодно, хоть в WhatsApp. Тем не менее некоторые учителя настаивают на переносе чатов в другие мессенджеры — например, Telegram и Viber.
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Комментарии

+154
Куцов
Бла. Кузнецов. Ты сам читал коммерсант или только первую строку и остальное все придумал? Бесишь не могу.
п.с. — над заголовками надо больше трудиться. Есть куда стремиться
2 часа назад в 11:15
#
+154
Куцов
Все. Не могу. Бесишь. Увольте этого барана уже. Использую вашу помойку как агрегатор новостей. Всегда читаю оригинал потому-что бездари во главе с Кузнецовым.
час назад в 11:21
#
tellurian
+4571
tellurian
У многих родителей нет вк. И как быть? Все школьные чаты в вотсап.
час назад в 11:21
#
+154
Куцов
Вы кто минусы ставит почитайте коммерсант. А потом уже ставьте минусы.
час назад в 11:29
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+154
Куцов
Вы кто минусы ставит почитайте коммерсант. А потом уже ставьте минусы.
час назад в 11:30
#