ВКонтакте улучшает защиту пользовательских аккаунтов, а также увеличивает вознаграждение за поиск ошибок и уязвимостей.



Программа Big Bounty с 2015 года выплачивает исследователям безопасности денежные вознаграждения. За 5 лет работы проекта, общая сумма выплат составила более 27 миллионов рублей.



На этот раз особое внимание уделяется сервису VK ID, который служит единой системой авторизации для всех проектов VK. Через VK ID проходит более 51 миллиона пользователей, что требует высокого уровня безопасности. Поэтому за найденные в сервисе баги исследователи получат повышенное вознаграждение.



Сумма вознаграждения зависит от уровня опасности уязвимости и делится на 4 категории:



• низкий уровень — до 500 $

• средний уровень — до 5 000 $

• высокий уровень — до 10 000 $

• критический уровень — до 20 000 $ (больше 1,5 млн рублей)





