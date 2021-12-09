





В VK Видео появилось автоулучшение качества и разрешения видеороликов на основе собственной нейросетевой технологии NeuroHD — с её помощью пользователи в режиме реального времени автоматически могут двукратно повысить разрешение, восстановить детали и убрать появившиеся после сжатия шумы и дефекты на видео, загруженных в социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.Благодаря NeuroHD пользователи VK Видео смогут смотреть в высоком разрешении и любительский контент, и профессиональные ролики, которые были созданы и загружены на платформу до массового распространения камер высокой чёткости. Таким образом, в будущем высокое разрешение получит весь контент библиотеки VK Видео.В основе NeuroHD — продвинутая нейросеть из семейства генеративно-состязательных сетей (GAN). Принцип работы таких нейросетей заключается в том, что при их обучении используется две модели. Одна из них генерирует увеличенные изображения, а другая — проверяет сгенерированные изображения, чтобы они не отличались от настоящих. При этом архитектура нейросети, разработанной командой VK Video для NeuroHD, содержит специальные элементы временной консистентности. Они позволяют использовать для улучшения кадра информацию о соседних фрагментах и таким образом получать более чёткое изображение без «плавающих артефактов».Видео с повышенным разрешением уже доступны в ряде групп и публичных страниц ВКонтакте. Их список постоянно расширяется: администратор любого сообщества может отправить запрос, чтобы улучшить качество видео. Для этого достаточно заполнить форму.