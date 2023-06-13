ВКонтакте и Burger Heroes создали «трендовый» бургер по рецепту нейросети

ВКонтакте совместно с популярными бургер-барами Burger Heroes создали необычный бургер «Корейский вайб». Ингредиенты для него предложила нейросеть, изучив предпочтения молодой аудитории социальной сети.В состав «нейросетевого» бургера вошли популярные продукты азиатской кухни: огурцы кимчи, маринованный дайкон и соусы, «которые позволяют почувствовать себя героем любимой дорамы или аниме». Оценить продукт коллаборации можно в заведениях Burger Heroes с 12 июня 2023 года.Для создания особого рецепта, который будет отражать увлечения пользователей соцсети, разработчики использовали алгоритмы машинного обучения. Они помогли проанализировать публичный контент в соцсети: посты, видео, клипы и музыкальные треки. Одним из самых заметных трендов оказалась поп-культура азиатских стран: k-pop, дорамы, аниме и манга.Сотрудники ВКонтакте в рамках внутреннего хакатона создали нейросеть, которая определила продукты, максимально подходящие под заданную тематику, после чего технологи бургерной сети выбрали из финального списка ингредиенты. Название появилось благодаря одноимённому сообществу ВКонтакте, которое объединяет поклонников k-pop на площадке.