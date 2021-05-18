В соцсети «ВКонтакте» появился сервис аренды электросамокатов «Прокат ВКонтакте». С его помощью можно арендовать электросамокаты в городе, а также оплачивать поездки. «Прокат ВКонтакте» запущен сервисом городской мобильности «Ситимобил» совместно с «ВКонтакте», а первым партнёром выступил кикшеринг Urent. Сервис будет развиваться по модели агрегатора: к нему планируется подключить и другие сервисы аренды самокатов.
«Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в приложении VK. Это первый пример интеграции такого сервиса в соцсети. Оплачивать поездки можно внутри приложения. Сервис позволяет забронировать самокат заранее.
Цена на поездки складывается из стоимости активации для конкретной модели самоката и поминутного тарифа. Посмотреть её можно в приложении, нажав на значок самоката. Чтобы начать поездку, достаточно выбрать подходящий самокат на карте приложения, отсканировать QR-код и активировать самокат. Пользователям «Проката ВКонтакте» будут доступны для аренды самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru