











В соцсети «ВКонтакте» появился сервис аренды электросамокатов «Прокат ВКонтакте». С его помощью можно арендовать электросамокаты в городе, а также оплачивать поездки. «Прокат ВКонтакте» запущен сервисом городской мобильности «Ситимобил» совместно с «ВКонтакте», а первым партнёром выступил кикшеринг Urent. Сервис будет развиваться по модели агрегатора: к нему планируется подключить и другие сервисы аренды самокатов.«Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в приложении VK. Это первый пример интеграции такого сервиса в соцсети. Оплачивать поездки можно внутри приложения. Сервис позволяет забронировать самокат заранее.На старте «Прокат ВКонтакте» доступен пользователям из Санкт-Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону — парковки самокатов можно будет найти по всему городу, в том числе в самых оживлённых местах. В течение сезона география сервиса будет расширяться в другие регионы. «Прокат ВКонтакте» будет доступен во всех городах работы партнёров, в 2021 году это более 50 городов по всей России — от Хабаровска до Калининграда.Цена на поездки складывается из стоимости активации для конкретной модели самоката и поминутного тарифа. Посмотреть её можно в приложении, нажав на значок самоката. Чтобы начать поездку, достаточно выбрать подходящий самокат на карте приложения, отсканировать QR-код и активировать самокат. Пользователям «Проката ВКонтакте» будут доступны для аренды самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi.