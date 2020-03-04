Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке и вскоре предложит для этой функции собственную технологию. Узнать содержание записи можно будет даже тогда, когда не хочется или не получается её послушать — достаточно нажать кнопку и прочитать расшифрованный текст.Пока новинка доступна только участникам VK Testers — программы тестирования «ВКонтакте». Сейчас функция работает на iOS на базе сторонней технологии: разработчики изучают, как ей пользуются тестировщики, и собирают обратную связь.На втором этапе тестирования будет задействована собственная разработка «ВКонтакте» для распознавания речи. Это нейросетевое решение, которое обучается русскоязычному сленгу, легко масштабируется и гибко настраивается. В дальнейшем эта технология может стать основой для нового инструмента — поиска по сообщениям с учётом голосовых.