







«Количество потребностей, которые ВКонтакте закрывает в жизни пользователя, постоянно растёт. Доступность и удобство использования такого большого числа возможностей — непростая задача, которая требует постоянного анализа и работы. Мы регулярно проводим эксперименты и проверяем разные гипотезы, чтобы улучшить наш продукт и опыт его использования для каждого человека».







Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует персонализацию интерфейса мобильного приложения. Пользователи смогут настраивать его под себя так, как им удобно.Небольшая часть пользователей принимает участие в тестировании нового интерфейса. Наш читатель поделился с нами скриншотами и подробностями о возможностях кастомизации.В целом интерфейс остаётся прежним, но в нижней части экрана на пятой вкладке меню вместо кнопки «Мой профиль» можно разместить кнопку для доступа в раздел «Музыка» или «Видео» либо кнопку для создания новой записи в зависимости от того, чем вы чаще пользуетесь.Раздел «Сервисы» тоже можно настроить под себя, убрав ненужные виджеты мини-приложений и добавив те, которые вам нужны (например, такси и заказ еды).Участники теста могут настраивать виджеты во второй вкладке самостоятельно, а на месте пятой вкладки можно добавить раздел, который пользователь использует чаще всего. В рамках тестирования обновления доступны только части пользователей — остальным поучаствовать пока не получится.Мы запросили у «ВКонтакте» комментарий относительно этих нововведений и получили ответ: