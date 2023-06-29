ВКонтакте проведёт первый фестиваль для фанатов современной культуры — Фандом Фест
Артем Фунтиков —
Мероприятие пройдёт 10–12 ноября на одной из главных фестивальных площадок Москвы — Main Stage. Косплееры, геймеры, любители кино, k-pop, комиксов и сериалов смогут пообщаться с любимыми авторами, актёрами и создателями популярных фильмов и первыми узнать об эксклюзивных проектах популярных издательств.
Фестиваль Фандом Фест продлится три дня. Гости увидят выступления артистов, встретятся с кумирами, примут участие в конкурсе косплееров и танцев k-pop cover dance и множество других активностей. Анонсы всех активностей и выступлений будут появляться в сообществе Фандом Феста.
Главной темой первого дня станет юмор. Перед гостями выступят звёзды стендапа, популярные стримеры и летсплееры. Второй день фестиваля будет настоящим праздником для фанатов современной азиатской культуры. Темой третьего дня Фандом Феста станет европейская современная культура. Гостей ждут анонсы крутых проектов и встречи с кумирами.
Все самое интересное будет происходить на главной сцене: здесь гости встретят хедлайнеров события, поучаствуют в конкурсах и узнают о новых проектах. В зоне «Игры» будут игровые автоматы, площадка для настолок, digital-игры и онлайн-турниры. В экспозоне располложены стенды от крупнейших создателей контента и фандомов. Прослушать лекции от представителей индустрий и фандомов, а также питчинги, можно будет Лектории.
На фестивале можно будет купить памятный мерч Фандом Феста, комиксы, настольные игры и многое другое. Гостей ждут автограф-сессии, фудкорт с уклоном в азиатский стритфуд, лаундж-зона и объекты цифрового искусства.
Также ВКонтакте запустила проект «Фандом ВКонтакте», который объединит шесть разнообразных направлений современной культуры. Фандом в соцсети станет местом, где каждый пользователь сможет найти единомышленников, обсудить с ними интересы, а также получить эксклюзивный контент.
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