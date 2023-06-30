ВКонтакте разрешила пользователям создавать собственные стикеры для чатов
Фархад Усманов —
Социальная сеть ВКонтакте приступила к тестированию нового инструмента — UGC-стикеров в чатах. Теперь пользователи смогут создавать кастомные наборы стикеров, чтобы добавить разнообразие и индивидуальность в свои беседы.
Участники групповых чатов получат возможность создавать собственные UGC-наборы с помощью специального мини-приложения. Они смогут отправлять эти стикеры только внутри созданного чата. Главное преимущество — наборы стикеров можно редактировать в любое время. Кроме того, у пользователей будет возможность управлять доступом к использованию UGC-стикеров для других участников чата.
Пока функция UGC-стикеров находится на стадии тестирования и доступна лишь ограниченному числу пользователей ВКонтакте. Команда разработчиков собирает обратную связь и анализирует вовлечённость пользователей, чтобы усовершенствовать новый инструмент.
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