ВКонтакте разрешила пользователям создавать собственные стикеры для чатов

Социальная сеть ВКонтакте приступила к тестированию нового инструмента — UGC-стикеров в чатах. Теперь пользователи смогут создавать кастомные наборы стикеров, чтобы добавить разнообразие и индивидуальность в свои беседы.Участники групповых чатов получат возможность создавать собственные UGC-наборы с помощью специального мини-приложения. Они смогут отправлять эти стикеры только внутри созданного чата. Главное преимущество — наборы стикеров можно редактировать в любое время. Кроме того, у пользователей будет возможность управлять доступом к использованию UGC-стикеров для других участников чата.Пока функция UGC-стикеров находится на стадии тестирования и доступна лишь ограниченному числу пользователей ВКонтакте. Команда разработчиков собирает обратную связь и анализирует вовлечённость пользователей, чтобы усовершенствовать новый инструмент.