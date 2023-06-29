Вышла бета-версия мобильного приложения VK Знакомства
Артем Фунтиков —
Фото: VK
Теперь пользователи могут искать пару или новых друзей как в сервисе во ВКонтакте, так и в отдельном приложении. Бета-версия VK Знакомства уже доступна в Google Play, а вскоре появится в App Store и RuStore.
Приложение поддерживает все функции сервиса VK Знакомства: можно искать романтические отношения, выбирая понравившихся людей, общаться после взаимной симпатии, пользоваться автоматическим подсказками в чате и участвовать в различных акциях.
Регистрация и вход в приложение осуществляется с помощью VK ID — единого аккаунта для всех проектов VK. Авторизация обеспечивает кроссплатформенное использование сервиса: история совпадений и чатов из мини-приложения синхронизируются с мобильным приложением VK Знакомства. При этом пользователи не встретят в сервисе своих друзей из ВКонтакте и пользователей из черного списка — так сохраняется приватность для комфортного общения.
В сервисе VK Знакомства есть и премиум-функции: суперлайк позволяет добавить комментарий к симпатии, а премиум-подписка — ники тех, кто поставил лайк анкете пользователя. С ней также можно возвращаться к уже просмотренным анкетам, ставить лайки без ограничений и пять суперлайков в день.
VK Знакомства появились в ноябре 2021 года на базе платформы VK Mini Apps. ВКонтакте использует алгоритмы рекомендаций партнеров по указанным в профиле интересам — от музыкальных вкусов и книг до хореографии и сёрфинга. Это значительно повышает вероятность знакомства, которое перерастёт в крепкую дружбу или романтические отношения. Активная аудитория сервиса уже составляет более 2,4 миллиона человек в месяц.
Скачать VK Знакомства в Google Play
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