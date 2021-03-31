Ты не спал, ты ставил на паузу. Ты так долго ждал этого момента — и вот Spotify уже доступен на @PlayStationRU! Включай любимые треки с телефона, не отрываясь от игры.#Spotify #Спотифай #SpotifyRussia #СпотифайРоссия #PlayStation pic.twitter.com/FOEsQ59E9k — SpotifyRussia (@SpotifyRussia) March 31, 2021







В ночь с 30 на 31 марта всем владельцам консолей PlayStation 4 и PS5 из России стал доступен музыкальный сервис Spotify. Ранее у россиян такая возможность отсутствовала. Теперь можно одновременно играть в игры и слушать любимую музыку.Все пользователям доступно приложение Spotify со всей основной функциональностью. Оно открывает доступ к более 70 миллионам треков и 4 миллиардам плейлистов. Вы сможете создавать свои собственные подборки и делиться ими с друзьями.Чтобы управлять вашей музыкой было еще быстрее и проще, пользователи PS4 и PS5 могут воспользоваться преимуществами функции Spotify Connect, которая доступна в официальном приложении Spotify на Android/iOS. Вы можете выбирать плейлисты, пропускать песни, регулировать громкость и многое другое.