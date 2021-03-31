Spotify x PlayStation

В ночь с 30 на 31 марта всем владельцам консолей PlayStation 4 и PS5 из России стал доступен музыкальный сервис Spotify. Ранее у россиян такая возможность отсутствовала. Теперь можно одновременно играть в игры и слушать любимую музыку.

Все пользователям доступно приложение Spotify со всей основной функциональностью. Оно открывает доступ к более 70 миллионам треков и 4 миллиардам плейлистов. Вы сможете создавать свои собственные подборки и делиться ими с друзьями.

Чтобы управлять вашей музыкой было еще быстрее и проще, пользователи PS4 и PS5 могут воспользоваться преимуществами функции Spotify Connect, которая доступна в официальном приложении Spotify на Android/iOS. Вы можете выбирать плейлисты, пропускать песни, регулировать громкость и многое другое.


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