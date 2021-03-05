Apple пояснила, для чего Siri в iOS 14.5 beta запрашивает, в каком приложении воспроизвести музыку. На самом деле, таким образом система изучает вкусы пользователя.
Согласно заявлению компании, новое меню выбора музыкального приложения позволяет Siri лучше узнать привычки владельца и со временем улучшить своё взаимодействие с ним. Программа, которую пользователь укажет в таком случае, (например, тот же Spotify) не становится «приложением по умолчанию» для прослушивания музыки. Этот факт может огорчить фанатов Spotify или «Яндекс.Музыки». Похоже, что Apple Music всё еще остается приоритетным сервисом для Apple и она не собирается отдавать это место сторонним разработчикам. Ведь в «Настройках» уже давно есть возможность выбрать браузер или почтовое приложение по умолчанию, однако подобного тумблера для музыкального софта до сих пор не появилось. Такое решение вполне объяснимо — браузер или почта не приносят компании прямой выгоды, тогда как подписка является одним из источников дохода. В прошлом году компания даже запустила единый пакет Apple One, чтобы стимулировать покупателей использовать как можно больше сервисов от Apple.
Ранее разработчики считали, что Siri запрашивает выбор музыкального сервиса для того, чтобы установить его по умолчанию и в дальнейшем воспроизводить музыку в нём. Однако, даже после выбора стороннего приложения, голосовой помощник всё равно иногда открывает встроенный Apple Music. Кроме того, окошко с вопросом о музыкальном сервисе периодически всплывает снова, хотя ранее пользователь уже выбирал желаемый софт. Такое поведение системы списывали на недоработки в бета-версии, однако заявление Apple расставило всё на свои места
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