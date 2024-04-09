Владельцев доменов .ru и .рф обяжут подтверждать данные через Госуслуги

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Инициатива направлена на борьбу со злоумышленниками и фишинговыми сайтами. Об этом пишет «Коммерсантъ».В этом году в Госдуму планируют внести законопроект, который обяжет владельцев сайтов с доменами .ru и .рф подтверждать данные через портал Госуслуг. Верификация осуществляется через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА).В данный момент для регистрации домена юрлицу достаточно внести данные паспорта и ИНН, а копию документов предоставляют только по запросу. Также по мнению экспертов, информация проверяется не всегда, а владельцы не редко используют поддельные паспорта.Как сообщает гендиректор Ru-Center Андрей Кузьмичев, законопроект еще не обсуждался с представителями подобных услуг.