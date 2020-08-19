Huawei
Пользователи смартфонов Huawei и Honor с установленным магазином Google Play смогут обновляться и будут получать обновления безопасности Android, как и владельцы устройств этих брендов без магазина приложений Google. Об этом сообщил «Коммерасантъ» со ссылкой на российскую службу поддержки Huawei.

«Проблем с использованием устройств не возникнет, компания Huawei на протяжении многих лет сотрудничает с Google в части развития экосистемы приложений для устройств на ОС Android, и мы по-прежнему нацелены на активную поддержку этой экосистемы», — Huawei.

В компании также уточнили, что запрет на сотрудничество с американскими компаниями никак не повлияет на производство «умных» часов и других носимых устройств.

Напомним, в мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку оборудования, угрожающего национальной безопасности страны, а Министерство торговли США внесло Huawei в черный список. Под этот запрет попадает возможность использования китайской компанией операционную систему Android и сервисы Google.

Сообщается, что Huawei будет брать обновления самостоятельно с сайта Google, где они доступны бесплатно, как и сама система Android, базирующаяся на открытом коде. Пользователи не заметят разницы, единственным минусом такого решения будет задержка в получении обновления на несколько дней.

Судя по данным отчета IDC, Huawei и Honor сохранили лидерство на российском рынке смартфонов по итогам второго квартала. За этот период компания отгрузила в Россию 6,48 млн смартфонов на общую сумму $1,27 млрд.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Коммерсантъ Коммерсантъ

Ссылки по теме:

Huawei выпустила MateBook X 2020 Huawei выпустила MateBook X 2020

Huawei рассказала, будут ли выходить обновления для её смартфонов Huawei рассказала, будут ли выходить обновления для её смартфонов

США ввели новые санкции против Huawei. Смартфонов не будет? США ввели новые санкции против Huawei. Смартфонов не будет?