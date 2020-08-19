«Проблем с использованием устройств не возникнет, компания Huawei на протяжении многих лет сотрудничает с Google в части развития экосистемы приложений для устройств на ОС Android, и мы по-прежнему нацелены на активную поддержку этой экосистемы», — Huawei.







Пользователи смартфонов Huawei и Honor с установленным магазином Google Play смогут обновляться и будут получать обновления безопасности Android, как и владельцы устройств этих брендов без магазина приложений Google. Об этом сообщил «Коммерасантъ» со ссылкой на российскую службу поддержки Huawei.В компании также уточнили, что запрет на сотрудничество с американскими компаниями никак не повлияет на производство «умных» часов и других носимых устройств.Напомним, в мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку оборудования, угрожающего национальной безопасности страны, а Министерство торговли США внесло Huawei в черный список. Под этот запрет попадает возможность использования китайской компанией операционную систему Android и сервисы Google.Сообщается, что Huawei будет брать обновления самостоятельно с сайта Google, где они доступны бесплатно, как и сама система Android, базирующаяся на открытом коде. Пользователи не заметят разницы, единственным минусом такого решения будет задержка в получении обновления на несколько дней.Судя по данным отчета IDC, Huawei и Honor сохранили лидерство на российском рынке смартфонов по итогам второго квартала. За этот период компания отгрузила в Россию 6,48 млн смартфонов на общую сумму $1,27 млрд.