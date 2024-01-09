Владельцы смартфонов Samsung Galaxy начали получать OneUI 6.1

Олег

Galaxy
Фото: SamMobile


Компания Samsung расширила список устройств, которые могут первыми установить себе OneUI 6.1 в виде бета-версии. Об этом пишет SamMobile.

Несмотря на то, что релиз OneUI 6.1 состоится вместе с выходом Galaxy S24, первыми новую прошивку уже смогли установить владельцы линейки смартфонов S23. Теперь же выходит новая бета-версия, для более старых девайсов.

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Согласно источнику, в сети обнаружена первая бета-версия OneUI 6.1 для смартфонов Galaxy S22. Главной фишкой этой ОС станет искуственный интеллект: Samsung собирается интегрировать его в разные части системы, и старые модели могут не поддерживать всю функциональность ИИ.

Скорее всего, распространение OneUI 6.1 в массовом режиме начнется в феврале 2024 года. Напомним, что релиз Samsung Galaxy S24 состоится 17 января. 

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Источник:
SamMobile
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