Самый обидный недостаток смартфонов Samsung Galaxy возвращается в 2024-м

Фото: SamMobile
Компания Samsung намерена снова отказаться от чипов Snapdragon в флагманах Galaxy для большинства стран мира. Об этом пишет SamMobile.
В целом Samsung известна склонностью строго делить своих пользователей по регионам. В частности, она долгое время выпускала флагманы Galaxy S в двух вариантах: с быстрым и приятным Snapdragon для США, а для остального мира — с тормозящим и горячим Exynos. В прошлом году компания впервые отказалась от этой практики, но, похоже, ненадолго.
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Согласно источнику, будущая линейка Samsung Galaxy S24 снова выйдет в двух версиях: на Snapdragon 8 Gen 3 для США, Канады, Японии и Китая и на Exynos 2400 для всего мира. Исключением будет лишь модель Galaxy S24 Ultra, которая будет оснащаться только чипами Qualcomm независимо от региона.
Разумеется, пользователям из Европы и России будет обидно покупать южнокорейский флагман с Exynos под капотом, когда в мире существует желанная версия на Snapdragon за те же самые деньги. Релиз линейки Galaxy S24 ожидается 17 января на мероприятии Samsung Unpacked в Калифорнии.