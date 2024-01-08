Самый обидный недостаток смартфонов Samsung Galaxy возвращается в 2024-м

Олег

Galaxy
Фото: SamMobile


Компания Samsung намерена снова отказаться от чипов Snapdragon в флагманах Galaxy для большинства стран мира. Об этом пишет SamMobile.

В целом Samsung известна склонностью строго делить своих пользователей по регионам. В частности, она долгое время выпускала флагманы Galaxy S в двух вариантах: с быстрым и приятным Snapdragon для США, а для остального мира — с тормозящим и горячим Exynos. В прошлом году компания впервые отказалась от этой практики, но, похоже, ненадолго.

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Согласно источнику, будущая линейка Samsung Galaxy S24 снова выйдет в двух версиях: на Snapdragon 8 Gen 3 для США, Канады, Японии и Китая и на Exynos 2400 для всего мира. Исключением будет лишь модель Galaxy S24 Ultra, которая будет оснащаться только чипами Qualcomm независимо от региона.

Разумеется, пользователям из Европы и России будет обидно покупать южнокорейский флагман с Exynos под капотом, когда в мире существует желанная версия на Snapdragon за те же самые деньги. Релиз линейки Galaxy S24 ожидается 17 января на мероприятии Samsung Unpacked в Калифорнии. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

YABLOKOFON
+30
YABLOKOFON
Ничему не научил прошлый горький опыт когда люди намерено искали версию на драконе потому что эксинус днище и никто не хотел за фулл прайс его покупать при наличии такого же смартфона за туже цену на драконе
Вчера в 11:16
#
tellurian
+3759
tellurian YABLOKOFON
Значит снова будут искать и сейчас. Главное чтобы перекупы везли правильную версию.
Вчера в 13:17
#
inflamatio
+725
inflamatio YABLOKOFON
Ну Х.З. что там за траблы с Exynos. Сижу на нём начиная ещё с S8. И так и не понял что с ним не так. Может как-то при прямом сравнении можно увидеть, но пользуясь только Exynos проблем не видел. Может слепой, не испключаю — не все слепые видят )))
Вчера в 16:49
#
Руслан Сергеевич
+1
Руслан Сергеевич inflamatio
Тоже юзаю эксинос. S20 уже скоро 4 года старичку, никаких тормозов. Вроде говорят камера на снепе лучше работает. Может в играх лучше тянет, но специально я бы не искал, не мучался
Сегодня в 00:20
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Александр Черный
0
Александр Черный
для кого-то это может и недостаток, но мне комфортнее на ex-ах. снапдрагоны считаю кривыми и плохими по части мультизадачности и по своей прямой обязанности — звонкам. на эксах с какими-либо проблемами не сталкивался и очень жду смарты на них.
час назад в 06:32
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