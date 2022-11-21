Владельцы смартфонов Samsung массово используют одинаковый пароль. Это плохая идея

Ненадежные пароли устанавливают в тридцати странах. Их число постоянно растет.Исследования провела компания Nordpass. Результаты показали, что одним из самых распространенных паролей стало название самого бренда. Владельцы южнокорейских смартфонов, защищают свои данные прописывая слово «samsung». Примечательно то, что используется вариант, начинающийся именно со строчной буквы «S».Как утверждает SamMobile, «samsung» был на 198-м месте среди самых популярных паролей в 2019 году. На следующий код его использование выросло до 189-ой строчки, а в 2021 году он занял 78-е место в рейтинге.Название бренда в качестве пароля является не самой лучшей идеей, хотя это в разы лучше слова «пароль», которое по-прежнему занимает первое место среди самых плохих вариантов защиты. За ним следуют «12345», «123456789» и «гость».Независимо от того, используете ли вы прописную или строчную букву «s» для слова Samsung, для хакеров не составит труда использовать оба варианта и заполучить ваши данные в кратчайшие сроки.