Apple Слежка iPhone

Стало известно, что именно Apple знает о владельце iPhone. Анонимности нет и в помине

Олег

ПриВатность

В сети появились новые подробности о том, что именно Apple знает обо всех владельцах своих девайсов. Информацию опубликовали в MacRumors.

Источник ссылается на новое исследование от экспертов по кибербезопасности. Мы уже писали об их более ранних находках; теперь же вскрылись новые детали.

Томми Мыск (Tommy Mysk) и Талал Хай Бакри обнаружили, что пакеты с данными аналитики, которые регулярно отправляются с iPhone на сервера Apple, содержат подозрительный параметр dsID. Более внимательное изучение вопроса показало, что dsID — «Идентификатор службы каталогов» — полностью деанонимизирует пользователя iPhone или iPad.

Дело в том, что dsID уникален для каждого аккаунта iCloud, а значит его можно напрямую связать с ФИО, датой рождения, email-адресом и прочей информацией о владельце iPhone, хранящейся в iCloud. Вкупе с пакетами аналитических данных, которые отправляются с iOS и iPadOS Apple вполне способна составлять не деанонимизированные, а вполне персональные цифровые профили пользователей, содержащие полную личную информацию и архив их действий на устройстве.

Стоит отметить, что Apple официально отрицает любую персонификацию собранных ею данных. На сайте компании говорится: «На основе собранных данных невозможно установить Вашу личность». Описанные выше находки экспертов Apple пока никак не комментировала.

Кстати, вы можете отключить сбор аналитики для Apple, пройдя в «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Аналитика и улучшения» и выключив все тумблеры в данном разделе. После этого аналитические пакеты (теоретически) перестанут отправляться на сервера компании. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+2890
kardigan
Ну прям америку открыли. Как будто кто то ещё верит в сказки .
час назад в 22:16
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+4069
Gabriel
На Эппл ничего нельзя отключить полностью, ни данные о геолокации , ни отсылку аналитики. Я имею ввиду что нельзя отключить полностью в настройках OS
На андроид можно все отключить , но только с помощью специального приложения. Двигать всякие включатели и выключатели тоже дело бесполезное , чистая психология , Гугл тоже все знает , видит и слышит.
Мы живем в мире со стеклянными стенами.)
час назад в 22:25
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