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Владимир Путин решит судьбу «Яндекса». Что станет с компанией?
Александр Кузнецов —
По данным The Bell, на этой или на следующей неделе глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин и президент РФ Владимир Путин проведут встречу, на которой будет обсуждаться дальнейшая судьба «Яндекса», в том числе реорганизация компании.
Журналисты предположили несколько возможных вариантов развития. Сооснователь, экс-глава и крупнейший акционер «Яндекса» Аркадий Волож лишится контроля в компании и в обмен на это получит возможность развивать проекты компании за рубежом. Алексей Кудрин может получить 5-процентный пакет акций «Яндекса» и возглавить структуру, которая будет принимать ключевые решения при участии действующего менеджмента компании. В число акционеров «Яндекса» могут войти структуры Владимира Потанина (купившего недавно банк «Тинькофф») и других российских инвесторов.
Собеседники The Bell говорят, что у сделки будет сложная конфигурация. В настоящее время «Яндексом» управляет компания Yandex N.V., которая зарегистрирована в Нидерландах, а после реорганизации появится новая материнская структура — российское юрлицо. При этом Yandex N.V. получит пакет акций новой материнской компании «Яндекса». Аркадий Волож и другие владельцы акций Yandex N.V., станут миноритарными акционерами нового, российского владельца «Яндекса». Материнскую компанию возглавит Алексей Кудрин, в ней также будет контролирующий орган, куда войдёт действующий топ-менеджмент «Яндекса». Кудрин совместно с топ-менеджментом будут коллегиально принимать ключевые решения в компании.
Предполагается, что после завершения реорганизации «Яндекса» Аркадий Волож займётся развитием проектов компании в Европе и США — в частности, сервисов, связанных с образованием, облачными технологиями и беспилотными автомобилями.
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