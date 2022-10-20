В приложении «Яндекс Go» теперь можно заказать товар с «Яндекс Маркета»

С помощью приложения «Яндекс Go» теперь можно приобретать товары из ассортимента «Яндекс Маркета» — одежду, обувь, бытовую технику, электронику, косметику и парфюмерию, детские игрушки и многое другое. Заказанные товары можно получать разными способами — например, с доставкой на дом или в пункте выдачи заказов. Во втором случае, когда посылка будет готова, в «Яндекс Go» появится подсказка «За заказом Маркета». Достаточно нажать на неё — и сервис вызовет машину до ПВЗ.В «Яндекс Go» предусмотрен возврат части затрат на покупки баллами «Яндекс Плюса». Оплатить товары можно банковской картой или через «Систему быстрых платежей». «Яндекс Go» позволяет рассчитаться за товары сразу или по частям — с помощью сервиса «Сплит». Второй вариант оплаты пригодится при покупках на большие суммы.Возможность купить товары на «Яндекс Маркете» с доставкой за 1–2 часа появилась летом 2021 года, она действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. До сих пор таким образом покупатели могли заказать только товары, для которых действовала экспресс-доставка за 1–2 часа, — на «Яндекс Маркете» около 2 млн таких товаров. Теперь в «Яндекс Go» доступен весь ассортимент маркетплейса — и число товаров выросло в 20 раз. Они доступны в самых новых версиях приложения «Яндекс Go» для Android и iOS.