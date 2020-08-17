Такси

В декабре 2020 года мэрия Москвы запустит систему цифровых профилей таксистов, которая в том числе позволит ограничивать доступ к заказам тем водителям, которые слишком много работали и давно не отдыхали. Это должно снизить аварийность на улицах города и повысить безопасность общественных перевозок.

Система будет служить промежуточным шлюзом между таксистами и агрегаторами такси. Она будет отсеивать водителей без водительских прав, с судимостями, а также тех, кто мало отдыхает или часто нарушает правила дорожного движения — к ним не будут поступать уведомления о новых заказах, даже если они подключены к какому-либо автопарку. Таким образом занятие перевозками людей, по замыслу властей, станет для для таких водителей нецелесообразным, и они будут вынуждены пробовать себя в других видах деятельности.

По данным ГИБДД, в первой половине 2020 года произошло столько же аварий с участием такси, сколько за весь 2018 год. Система цифрового профиля разрабатывается мэрией Москвы совместно с крупнейшими агрегаторам, в том числе «Яндекс.Такси» и «Ситимобилом». Перед её запуском правительство Москвы примет постановление, обязывающее агрегаторов работать по новым правилам.  


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