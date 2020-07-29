В «Яндекс.Почте» для Android появилась карточка контакта. С её помощью можно связаться с человеком любым удобным способом: написать письмо, сообщение в мессенджере или просто позвонить. А ещё — назначить встречу или посмотреть переписку, в которой участвовал пользователь.
«В разных ситуациях нужны разные средства общения. Например, документы проще отправить по почте, срочный вопрос обсудить в мессенджере, а какую-нибудь сложную тему — при встрече. Чтобы люди могли выбрать удобный им вариант, мы связали карточку контакта в Почте с Яндекс.Календарем и Яндекс.Мессенджером», — говорит Игорь Никифоров, руководитель Яндекс.Почты.
Чтобы перейти к карточке пользователя, нужно кликнуть по его аватарке. Карточка поможет не только начать общение, но и вспомнить, чем оно закончилось. В ней отображается последняя реплика человека в мессенджере, а также дата и тема ближайшей встречи. А если кликнуть на кнопку «Письма», можно увидеть всю переписку, в которой участвовал пользователь. Это удобно, когда нужно найти какое-то письмо или просмотреть, что обсуждали с человеком раньше — один на один или коллективно.
Карточка будет особенно полезна тем, кто использует «Яндекс.Почту» в рабочих целях и для общения по делу. Помимо адреса электронной почты, там можно найти мобильный или рабочий телефон человека — если владелец почтового ящика добавил их в веб-версии сервиса. Когда нужно будет срочно связаться с партнёром или клиентом — например, чтобы сообщить о переносе встречи, — его контакты будут под рукой.
Скачать Яндекс.Почту с карточкой контакта можно в Google Play. Если приложение уже установлено, оно обновится автоматически.
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Особенно для тех пользователей, которые в силу своей «далекости» от технологий, не различают сторонние и внутренние контакты.
Да чего там, я сам периодически путаюсь между контактами Telegram, Viber и встроенными — они и дублируются нередко.