«Яндекс» проводит новую акцию для привлечения пользователей к своим сервисам и позволяет всего за 1 рубль оформить до конца лета подписку «Кинопоиск HD», куда включён «Яндекс.Плюс». Ваша экономия составит 537 рублей.
Для оформления подписки нужно перейти по ссылке hd.kinopoisk.ru/special/takemyruble2
Оформить подписку за 1 рубль могут как те, кто ещё не использовал «Кинопоиск HD» и «Яндекс.Плюс», так и те, кто уже использовал их ранее. Главное условие — необходимо, чтобы сейчас у вас не была активна подписка «Кинопоиск HD». Если активен «Яндекс.Плюс», подписка на «Кинопоиск HD» может быть оформлена.
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Да и 99 разово только получается