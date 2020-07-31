Кинопоиск HD

«Яндекс» проводит новую акцию для привлечения пользователей к своим сервисам и позволяет всего за 1 рубль оформить до конца лета подписку «Кинопоиск HD», куда включён «Яндекс.Плюс». Ваша экономия составит 537 рублей.

Для оформления подписки нужно перейти по ссылке hd.kinopoisk.ru/special/takemyruble2

Оформить подписку за 1 рубль могут как те, кто ещё не использовал «Кинопоиск HD» и «Яндекс.Плюс», так и те, кто уже использовал их ранее. Главное условие — необходимо, чтобы сейчас у вас не была активна подписка «Кинопоиск HD». Если активен «Яндекс.Плюс», подписка на «Кинопоиск HD» может быть оформлена.
Обычно подписка «Кинопоиск HD» стоит 269 рублей в месяц, но можно продлить её намного дешевле — за 99 рублей. Для этого перейдите в управление подписками и нажмите «Управлять» напротив «Кинопоиск HD». Далее нажмите «Отменить подписку», в открывшемся окне ещё раз то же самое, выберите любую причину, которой вас не устраивает сервис и нажмите «Далее». «Яндекс» предложит вам остаться и снизит стоимость подписки до 99 рублей.
Согласитесь — после этого по окончании двух месяцев подписки для вас будет действовать промо-цена. Срок её действия неизвестен, но очевидно, что в какой-то момент она повысится.


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Источник:

Pepper Pepper

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