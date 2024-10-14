﻿Власти начали жёстко наказывать сотовых операторов за повышение тарифов. Раньше такого никогда не было

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) обязала ПАО «МТС» передать в бюджет 3 миллиарда рублей. Это сумма необоснованно полученного дохода, который возник из-за повышения тарифов для абонентов.
Как выяснила ФАС, в апреле и мае 2024 года МТС повысил цены на связь для 30 миллионов абонентов в среднем на 8%. При этом, как указывает ведомство, «повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей».
Незаконно полученный доход должен быть перечислен в федеральный бюджет. Кроме того, ФАС обязала МТС вернуть прежние расценки. На основе этого предписания любой пострадавший от повышения цен абонент может обратиться с иском в суд, чтобы взыскать понесённый им ущерб. Пресс-служба МТС рассказала, что компания уведомлена о предписании ФАС, но пока не получила его, а дальнейшие действия будут предприниматься после того как юристы ознакомятся с ним и оценят его обоснованность.
ФАС впервые назначает такой огромный штраф, но в ведомстве считают его соразмерным нарушению — он нужен для «эффективного предотвращения подобных недобросовестных практик среди операторов связи». Ранее ФАС обычно ограничивалась только требованием снизить цены, а операторы, как правило, игнорировали это и продолжали списывать с абонентов суммы по новым тарифам.
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