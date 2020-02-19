Частоты 24,25–24,65 ГГц выделят «неопределенному кругу лиц», в том числе «для создания технологических сетей связи». Это может означать, что желающие смогут получить ресурс без торгов, направив соответствующую заявку в Госкомиссию.

Частоты 24,65—29,5 ГГц планируется выделить компании «Новые цифровые решения» (совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона») для тестирования. Задача испытания, уточнить характеристики радиоэлектронных средств 5G операторов, чтобы они не создавали помех передатчикам «Роскосмоса».

Операторы смогут использовать для развития 5G текущие частоты, выделенные для 2G, 3G и 4G.

Госкомиссия не планирует выделять частоты 3,4—3,8 ГГц (используются для 5G во всём мире) для развития сетей пятого поколения. В России этот диапазон используют силовые структуры.

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), отвечающая за распределение этого ресурса, утвердит новую систему распределения частот для развития мобильных сетей пятого поколения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.На момент публикации представители Минкомсвязи не прокомментировали информацию. Согласно новой схеме, комиссия откажется от плана провести первые аукционы на частоты для 5G, вместо этого российским операторам разрешат провести масштабные дополнительные тесты предлагаемого диапазона. Помимо этого, ГКРЧ планирует разрешить использование для развития 5G без дополнительных аукционов уже выделенные им частоты, которые сейчас применяются для работы других поколений сетей связи — 2G, 3G или 4G.Операторы крайне негативно встретили новую схему распределения частот. Большинство представителей сошлись во мнении, что без выделения диапазона 3,4—3,8 ГГц наша страна будет отставать от США, Европы и Китая. Представитель «МегаФона» заявил, что оператор поддерживает отмену предыдущего решения ГКРЧ, принятого в конце декабря. По его словам, оно не содержало взвешенного варианта выделения миллиметрового диапазона, потому что предлагавшиеся участки спектра были явно недостаточны для создания полноценных сетей 5G.