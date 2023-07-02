Внезапно: AirPods Pro 3-го поколения выйдут вместе с iPhone 15

Фархад
IMG_2533 — крупный размер.jpeg

Компания Apple вовсю тестирует обновлённые наушники AirPods Pro 3-го поколения с портом USB-C. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман в новом выпуске информационного бюллетеня «Power On».

По словам инсайдера, новые наушники представят уже этой осенью на презентации iPhone 15, которые также получат порт USB-C вместо Lightning.

Кроме того, компания тестирует новую функцию проверки слуха с помощью наушников. Она может стать доступна пользователям позже в одном из обновлений iOS 17.

Вот как Гурман описывает это нововведение:
«Новая функция проверки слуха будет воспроизводить разные тона и звуки, чтобы AirPods смогли определить, насколько хорошо слышит человек. Идея состоит в том, чтобы помочь пользователям выявить проблемы со слухом, также как приложение ЭКГ в Apple Watch выявляет наличие проблем с сердцем».

Стоит отметить, что у конкурентных наушников Jabra Elite 75t и Nothing Ear (2) уже есть функция определения проблем со слухом.

В будущем Apple может внедрить дополнительные датчики здоровья для измерения температуры тела через ушной канал, но, скорее всего, это произойдёт через несколько лет.

Помимо обновлённых AirPods Pro, в этом году компания также может выпустить AirPods Max 2-го поколения и предполагаемые AirPods Lite за $99.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
8
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Новые мониторы Apple получат кастомную версию iOS и смогут работать без компьютеров
Apple перестала подписывать iOS 16.5. Откатиться ради джейлбрейка больше нельзя
Apple отправила на свалку свой самый странный и противоречивый девайс

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники сменили тактику: банковские карты россиян их больше не интересуют
ChatGPT помог москвичу «пробить» владельцев 250 телефонов
Представлены безрамочные QLED-телевизоры TCL 2023 года. Цены очень приятные
Мошенники научились красть деньги с карты, даже не зная её номер, и это не шутка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+578
law
А датчика чистоты ушей не будет?) уведомление «ваш сын не мыл уши уже 2 дня»😂
Вчера в 20:12
#
+669
Paspartu
Куплю не глядя
Вчера в 23:31
#