Внезапно: AirPods Pro 3-го поколения выйдут вместе с iPhone 15

Компания Apple вовсю тестирует обновлённые наушники AirPods Pro 3-го поколения с портом USB-C. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман в новом выпуске информационного бюллетеня «Power On».
По словам инсайдера, новые наушники представят уже этой осенью на презентации iPhone 15, которые также получат порт USB-C вместо Lightning.
Кроме того, компания тестирует новую функцию проверки слуха с помощью наушников. Она может стать доступна пользователям позже в одном из обновлений iOS 17.
Вот как Гурман описывает это нововведение:
«Новая функция проверки слуха будет воспроизводить разные тона и звуки, чтобы AirPods смогли определить, насколько хорошо слышит человек. Идея состоит в том, чтобы помочь пользователям выявить проблемы со слухом, также как приложение ЭКГ в Apple Watch выявляет наличие проблем с сердцем».
Стоит отметить, что у конкурентных наушников Jabra Elite 75t и Nothing Ear (2) уже есть функция определения проблем со слухом.
В будущем Apple может внедрить дополнительные датчики здоровья для измерения температуры тела через ушной канал, но, скорее всего, это произойдёт через несколько лет.
Помимо обновлённых AirPods Pro, в этом году компания также может выпустить AirPods Max 2-го поколения и предполагаемые AirPods Lite за $99.
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