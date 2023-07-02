Внезапно: AirPods Pro 3-го поколения выйдут вместе с iPhone 15

«Новая функция проверки слуха будет воспроизводить разные тона и звуки, чтобы AirPods смогли определить, насколько хорошо слышит человек. Идея состоит в том, чтобы помочь пользователям выявить проблемы со слухом, также как приложение ЭКГ в Apple Watch выявляет наличие проблем с сердцем».

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Компания Apple вовсю тестирует обновлённые наушники AirPods Pro 3-го поколения с портом USB-C. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман в новом выпуске информационного бюллетеня «Power On».По словам инсайдера, новые наушники представят уже этой осенью на презентации iPhone 15, которые также получат порт USB-C вместо Lightning.Кроме того, компания тестирует новую функцию проверки слуха с помощью наушников. Она может стать доступна пользователям позже в одном из обновлений iOS 17.Вот как Гурман описывает это нововведение:Стоит отметить, что у конкурентных наушников Jabra Elite 75t и Nothing Ear (2) уже есть функция определения проблем со слухом.В будущем Apple может внедрить дополнительные датчики здоровья для измерения температуры тела через ушной канал, но, скорее всего, это произойдёт через несколько лет.Помимо обновлённых AirPods Pro, в этом году компания также может выпустить AirPods Max 2-го поколения и предполагаемые AirPods Lite за $99.