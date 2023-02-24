Внезапно: iPhone получили эксклюзивную фичу Google Pixel 7, но с одним нюансом

Компания Google выпустила обновлённое приложение Google Фото для iOS, в котором появилась эксклюзивная функция смартфонов Pixel 6 и Pixel 7 — Magic Eraser. Она позволяет удалять ненужные объекты или людей на фотографиях с помощью ИИ.
Судя по отзывам, на iPhone фича работает так же хорошо, как и на Pixel 6/7, но если на девайсах Google она доступна бесплатно, то владельцам смартфонов Apple придётся раскошелиться на подписку Google One.
Помимо Magic Eraser, пользователи iPhone с подпиской Google One получили новый видеоэффект HDR и эксклюзивные стили коллажей в приложении Google Фото.
Стоит отметить, что подобное удаление лишних объектов с фотографий предлагают и другие приложения и сервисы, но строго по подписке. Если вы не готовы платить за эту функцию, то можете воспользоваться бесплатным онлайн-инструментом CleanUp, который отлично справляется с этой задачей, но сильно снижает качество фотографии.
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