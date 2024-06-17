Вот как работает обмен RCS-сообщениями с Android в iOS 18

Фархад
RCS

Одним из полезных нововведений в iOS 18 стала возможность обмена мультимедийными сообщениями с пользователями Android-устройств. Пока функция доступна только в бета-версии iOS 18 в ограниченном количестве стран, но пользователь X под ником dhinakg показал, как она работает на самом деле.

RCS

Для владельцев iPhone обмен RCS-сообщениями выглядит так же, как переписка по iMessage, но с зелёными пузырями вместо синих. Новая функция поддерживает групповые чаты, передачу любых файлов и реакции на сообщения. Однако пока пользователям не приходит статус прочтения в групповых чатах, а также с iPhone невозможно отвечать на конкретные сообщения (реплаи не работают).

RCS

Автор треда отметил, что пока функция работает только в сети операторов T-Mobile и AT&T. Кроме того, нужно вручную активировать RCS через меню разработчика (появляется после подключения к Xcode).

RCS

После релиза iOS 18 этой осенью у всех пользователей появится возможность включить RCS в настройках сообщений. Однако важно понимать, что доступность функции будет зависеть от конкретного оператора связи (в РФ функция доступна только у одного оператора и только на смартфонах Samsung).

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
dhinakg
Cсылки по теме:
iPhone 17 получит главную особенность последнего iPad Pro
Похоже, iOS 18 не блеснёт интеллектом на старте
Apple Watch 10 сильно изменятся, но есть обратная сторона

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты в ярости от пассажиров, которые выбивают промокоды из поддержки
Стоит ли обновляться на iOS 17.4.1 в России
«Дайте убогим iMessage»: Wylsacom раскрыл своё отношение к пользователям Android
В России запретили популярный софт для 3D-моделирования

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1469
tellurian
Не понимаю для чего это? Есть куча альтернатив.
час назад в 18:35
#
YABLOKOFON
+200
YABLOKOFON tellurian
Аймесседж удобная штука в кругу семьи например, а вот то что можно писать андроидам так это гугл наныла можно сказать американцы в основном пишут смс привычка у них такая им чужды все эти телеги и вацапы
час назад в 18:41
#