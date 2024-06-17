Вот как работает обмен RCS-сообщениями с Android в iOS 18

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Одним из полезных нововведений в iOS 18 стала возможность обмена мультимедийными сообщениями с пользователями Android-устройств. Пока функция доступна только в бета-версии iOS 18 в ограниченном количестве стран, но пользователь X под ником dhinakg показал, как она работает на самом деле.Для владельцев iPhone обмен RCS-сообщениями выглядит так же, как переписка по iMessage, но с зелёными пузырями вместо синих. Новая функция поддерживает групповые чаты, передачу любых файлов и реакции на сообщения. Однако пока пользователям не приходит статус прочтения в групповых чатах, а также с iPhone невозможно отвечать на конкретные сообщения (реплаи не работают).Автор треда отметил, что пока функция работает только в сети операторов T-Mobile и AT&T. Кроме того, нужно вручную активировать RCS через меню разработчика (появляется после подключения к Xcode).После релиза iOS 18 этой осенью у всех пользователей появится возможность включить RCS в настройках сообщений. Однако важно понимать, что доступность функции будет зависеть от конкретного оператора связи (в РФ функция доступна только у одного оператора и только на смартфонах Samsung).