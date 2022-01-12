





В этом году Google выпустит Android 13. Сайт Android Police собрал всю информацию, известную к настоящему времени об этом обновлении.Android 13 носит внутри Google кодовое имя Tiramisu, но неизвестно, будет ли оно использоваться в дальнейшем. Android 12 назывался Snow Cone, Android 11 — Red Velvet Cake, а Android 10 — Quince Tart, но эти названия, в отличие от более ранних версий Android, не употреблялись публично.Обладатели смартфонов на базе Android 13 смогут быстро обмениваться файлами и информацией, когда устройства находятся рядом друг с другом. Новая функция носит название Media ЕЕЕ (наверняка оно будет заменено на более благозвучное), она представляет собой логическое развитие Nearby Share, но задействует не NFC, а Bluetooth и Wi-Fi Direct.Приложения будут запрашивать разрешение на отправку уведомлений, и если не предоставить его, не смогут беспокоить пользователя пушами. В более ранних версиях Android это разрешение выдаётся по умолчанию, поэтому уведомления от назойливых приложений приходится отключать вручную.В Android 13 будет добавлена утилита, позволяющая камере сканировать QR-код, причём считывание кодов можно будет запускать максимально быстро — прямо со страницы блокировки. Камера в iOS давно умеет читать QR-коды, а с их широким распространением компания Google просто не могла проигнорировать потребности пользователей, которым до сих пор приходится устанавливать для этого сторонний софт.В системных настройках появится возможность выбирать локализацию для каждого установленного приложения или игры, независимо от того, какой язык используется в интерфейсе операционной системы. Локализацию можно выбрать в настройках приложений.Функции PhantomProcessKiller и TARE (The Android Resource Economy) будут следить за тем, как приложения потребляют ресурсы в фоновом режиме и смогут ограничивать их, замораживать или выгружать из памяти. Это позволит избежать преждевременной разрядки аккумулятора и продлить время автономной работы устройства.В смартфонах на базе Android 13 появится поддержка UWB (Ultra-wide band или), которая позволит реализовать в приложениях множество новых возможностей (например, поиск гаджетов с точностью до сантиметра или управление гаджетами умного дома при наведении смартфона к любому из них). Поддержка UWB есть в смартфонах Apple, а компания Google установила UWB-антенну в смартфон Pixel 6 Pro, но потенциал этой технологии пока не задействован в полной мере.Android 13 станет первой версий Android, в которой реализована полноценная поддержка Bluetooth Low-Energy Audio. Эта технология позволяет передавать звуковой сигнал более экономно при сохранении того же качества или стримить звук сразу не несколько наушников или колонок.В Android 13 появится опция, позволяющая отключить запуск Google Assistant по долгому нажатию на кнопку домашней страницы в режиме жестов. На некоторых моделях (например, в серии Pixel 6) ассистента можно вызвать долгим нажатием на кнопку включения/выключения.Регулировать громкость звука для всех подключенных акустических устройств можно будет независимо друг от друга. У них появятся отдельные звуковые регуляторы.Часы на странице блокировки можно будет настроить — они могут быть крупными, как раньше, или миниатюрными. Кроме того, на странице блокировки появится опция с возможностью выбора аккаунта, добавленного на устройство.