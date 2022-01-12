В этом году Google выпустит Android 13. Сайт Android Police собрал всю информацию, известную к настоящему времени об этом обновлении.
Android 13 носит внутри Google кодовое имя Tiramisu, но неизвестно, будет ли оно использоваться в дальнейшем. Android 12 назывался Snow Cone, Android 11 — Red Velvet Cake, а Android 10 — Quince Tart, но эти названия, в отличие от более ранних версий Android, не употреблялись публично.
Обладатели смартфонов на базе Android 13 смогут быстро обмениваться файлами и информацией, когда устройства находятся рядом друг с другом. Новая функция носит название Media ЕЕЕ (наверняка оно будет заменено на более благозвучное), она представляет собой логическое развитие Nearby Share, но задействует не NFC, а Bluetooth и Wi-Fi Direct.
Приложения будут запрашивать разрешение на отправку уведомлений, и если не предоставить его, не смогут беспокоить пользователя пушами. В более ранних версиях Android это разрешение выдаётся по умолчанию, поэтому уведомления от назойливых приложений приходится отключать вручную.
В Android 13 будет добавлена утилита, позволяющая камере сканировать QR-код, причём считывание кодов можно будет запускать максимально быстро — прямо со страницы блокировки. Камера в iOS давно умеет читать QR-коды, а с их широким распространением компания Google просто не могла проигнорировать потребности пользователей, которым до сих пор приходится устанавливать для этого сторонний софт.
В системных настройках появится возможность выбирать локализацию для каждого установленного приложения или игры, независимо от того, какой язык используется в интерфейсе операционной системы. Локализацию можно выбрать в настройках приложений.
Функции PhantomProcessKiller и TARE (The Android Resource Economy) будут следить за тем, как приложения потребляют ресурсы в фоновом режиме и смогут ограничивать их, замораживать или выгружать из памяти. Это позволит избежать преждевременной разрядки аккумулятора и продлить время автономной работы устройства.
В смартфонах на базе Android 13 появится поддержка UWB (Ultra-wide band или), которая позволит реализовать в приложениях множество новых возможностей (например, поиск гаджетов с точностью до сантиметра или управление гаджетами умного дома при наведении смартфона к любому из них). Поддержка UWB есть в смартфонах Apple, а компания Google установила UWB-антенну в смартфон Pixel 6 Pro, но потенциал этой технологии пока не задействован в полной мере.
Android 13 станет первой версий Android, в которой реализована полноценная поддержка Bluetooth Low-Energy Audio. Эта технология позволяет передавать звуковой сигнал более экономно при сохранении того же качества или стримить звук сразу не несколько наушников или колонок.
В Android 13 появится опция, позволяющая отключить запуск Google Assistant по долгому нажатию на кнопку домашней страницы в режиме жестов. На некоторых моделях (например, в серии Pixel 6) ассистента можно вызвать долгим нажатием на кнопку включения/выключения.
Регулировать громкость звука для всех подключенных акустических устройств можно будет независимо друг от друга. У них появятся отдельные звуковые регуляторы.
Часы на странице блокировки можно будет настроить — они могут быть крупными, как раньше, или миниатюрными. Кроме того, на странице блокировки появится опция с возможностью выбора аккаунта, добавленного на устройство.
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Android 13 носит внутри Google кодовое имя Tiramisu, но неизвестно, будет ли оно использоваться в дальнейшем. Android 12 назывался Snow Cone, Android 11 — Red Velvet Cake, а Android 10 — Quince Tart, но эти названия, в отличие от более ранних версий Android, не употреблялись публично.
Обладатели смартфонов на базе Android 13 смогут быстро обмениваться файлами и информацией, когда устройства находятся рядом друг с другом. Новая функция носит название Media ЕЕЕ (наверняка оно будет заменено на более благозвучное), она представляет собой логическое развитие Nearby Share, но задействует не NFC, а Bluetooth и Wi-Fi Direct.
Приложения будут запрашивать разрешение на отправку уведомлений, и если не предоставить его, не смогут беспокоить пользователя пушами. В более ранних версиях Android это разрешение выдаётся по умолчанию, поэтому уведомления от назойливых приложений приходится отключать вручную.
В Android 13 будет добавлена утилита, позволяющая камере сканировать QR-код, причём считывание кодов можно будет запускать максимально быстро — прямо со страницы блокировки. Камера в iOS давно умеет читать QR-коды, а с их широким распространением компания Google просто не могла проигнорировать потребности пользователей, которым до сих пор приходится устанавливать для этого сторонний софт.
В системных настройках появится возможность выбирать локализацию для каждого установленного приложения или игры, независимо от того, какой язык используется в интерфейсе операционной системы. Локализацию можно выбрать в настройках приложений.
Функции PhantomProcessKiller и TARE (The Android Resource Economy) будут следить за тем, как приложения потребляют ресурсы в фоновом режиме и смогут ограничивать их, замораживать или выгружать из памяти. Это позволит избежать преждевременной разрядки аккумулятора и продлить время автономной работы устройства.
В смартфонах на базе Android 13 появится поддержка UWB (Ultra-wide band или), которая позволит реализовать в приложениях множество новых возможностей (например, поиск гаджетов с точностью до сантиметра или управление гаджетами умного дома при наведении смартфона к любому из них). Поддержка UWB есть в смартфонах Apple, а компания Google установила UWB-антенну в смартфон Pixel 6 Pro, но потенциал этой технологии пока не задействован в полной мере.
Android 13 станет первой версий Android, в которой реализована полноценная поддержка Bluetooth Low-Energy Audio. Эта технология позволяет передавать звуковой сигнал более экономно при сохранении того же качества или стримить звук сразу не несколько наушников или колонок.
В Android 13 появится опция, позволяющая отключить запуск Google Assistant по долгому нажатию на кнопку домашней страницы в режиме жестов. На некоторых моделях (например, в серии Pixel 6) ассистента можно вызвать долгим нажатием на кнопку включения/выключения.
Регулировать громкость звука для всех подключенных акустических устройств можно будет независимо друг от друга. У них появятся отдельные звуковые регуляторы.
Часы на странице блокировки можно будет настроить — они могут быть крупными, как раньше, или миниатюрными. Кроме того, на странице блокировки появится опция с возможностью выбора аккаунта, добавленного на устройство.
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