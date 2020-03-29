Ещё недавно Всемирная организация здравоохранения называла чрезмерное увлечение компьютерными играми психическим расстройством, а теперь рекомендует гейминг в качестве борьбы с пандемией коронавируса.
Рэй Чемберз, представитель США в ВОЗ, обратился к крупнейшим издателям игр с просьбой более активно привлекать геймеров. По его словам, игры для консолей и компьютеров способны заставить людей проводить больше времени дома и отказаться от посещения людных мест.
Игровые компании могут убедить пользователей в необходимости самоизоляции и соблюдении мер личной гигиены, таких как мытьё рук. У игровой индустрии огромная аудитория — важно убедить каждого в том, что нужно оставаться дома и как можно меньше контактировать с другими людьми — так можно спасти жизни.
ВОЗ и игровые компании запустили в соцсетях хэштэг #PlayApartTogether, цель которого — популяризация компьютерных игр, помогающих оставаться в изоляции и не скучать без общения с людьми при личном контакте.
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