





Консоли предыдущего поколения, PlayStation 4, оказались очень популярными среди геймеров. Однако многие из них отмечают, что Sony забросила свою стратегию выпуска эксклюзивов: их под PS4 за все время вышло куда меньше, чем под PS3, да и к тому же достаточное количество проектов в итоге потеряли свою эксклюзивность, став доступными на ПК или Xbox.Разумеется, это нравится далеко не всем пользователям консолей Sony, и теперь глава PlayStation Studios Хермен Халст в интервью успокоил игроков. По его словам, в разработке находится порядка 25 проектов для PlayStation 5. Большую их часть готовят внутренние студии Sony, то есть с большой долей вероятности это будут эксклюзивы.Более того, Халст сообщил, что как минимум половина проектов расскажут новые истории в новых мирах, то есть не будут продолжениями старых франшиз. К тому же это будут игры разных масштабов и жанров — все геймеры точно смогут найти что-то по душе. Конечно, больше никаких подробностей ни о датах выхода, ни тем более о названиях глава PlayStation не раскрыл, но и эта информация должна порадовать владельцев PlayStation 5.