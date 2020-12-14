У пользователей Google возникли проблемы с доступом к сервисам компании. Не работает поисковик, почта Gmail, YouTube, чат Meet, карты и многое другое. По данным DownDetector, жалобы поступают со всего мира, то есть это не локальная, а глобальная проблема.
Со смартфонами на базе Android тоже возникли трудности. На них не работает почти ничего, что связано с сервисами Google, включая Play Маркет. Также неработоспособны все мобильные игры, задействующие сервисы Google, например, Ingress и Pokemon Go. Примечательно, что уведомления от приложений продолжают приходить на устройства.
С чем это связано, пока неизвестно. Google в курсе ситуации и работает над устранением проблем.
Мы знаем, что возникли сложности с доступом к сервисам Google, и разбираемся в ситуации.— Google Россия (@GoogleRussia) December 14, 2020
По данным telegram-канала «Сайберсекьюрити и Ко.», проблема возникла в одном из датацентров Google.
Проблема в сбое в одном из корневых датацентров Google в Атланте — сервисы Google Account упали и утянули за собой всё остальное. Если пользоваться сервисами Google анонимно и не пытаться войти в учётную запись, то работать будет (но тоже так себе).В 15:40 сервисы Google ожили. Если часть из них у вас всё ещё не работает, попробуйте зайти позднее. Проблемы продолжались около часа.
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