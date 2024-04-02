Популярнейшая модель Apple Watch не получит watchOS 11

Компания Apple собирается лишить одну из старых моделей своих умных часов свежей версии ОС. Но расстраиваться не стоит.
Свежим инсайдом относительно watchOS 11 поделился iPhoneSoft — издание представило предполагаемый список моделей Apple Watch, которые её получат. Вот он:
- Apple Watch Series 5 (2019)
- Apple Watch Series 6 (2020)
- Apple Watch Series 7 (2021)
- Apple Watch Series 8 (2022)
- Apple Watch Series 9 (2023)
- Apple Watch SE (2020, 2022)
- Apple Watch Ultra / Ultra 2 (2022 / 2023).
В этом перечне отсутствуют Apple Watch Series 4 — первые часы компании с тонкими рамками дисплея, представленные в 2018 году. Свои пять обновлений watchOS они уже получили, так что не будет ничего странного, если Apple отправит их на покой.
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Владельцам Series 4 не стоит расстраиваться: прошлогодняя watchOS 10 была довольно масштабным апдейтом, чего не скажешь о грядущей watchOS 11. Инсайдеры пишут, что практически ничего нового в ней не ожидается.