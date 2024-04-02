Популярнейшая модель Apple Watch не получит watchOS 11

Apple Watch Series 5 (2019)

Apple Watch Series 6 (2020)

Apple Watch Series 7 (2021)

Apple Watch Series 8 (2022)

Apple Watch Series 9 (2023)

Apple Watch SE (2020, 2022)

Apple Watch Ultra / Ultra 2 (2022 / 2023).

Компания Apple собирается лишить одну из старых моделей своих умных часов свежей версии ОС. Но расстраиваться не стоит.Свежим инсайдом относительно watchOS 11 поделился iPhoneSoft — издание представило предполагаемый список моделей Apple Watch, которые её получат. Вот он:В этом перечне отсутствуют Apple Watch Series 4 — первые часы компании с тонкими рамками дисплея, представленные в 2018 году. Свои пять обновлений watchOS они уже получили, так что не будет ничего странного, если Apple отправит их на покой.