Популярнейшая модель Apple Watch не получит watchOS 11

Олег

Фото: Apple


Компания Apple собирается лишить одну из старых моделей своих умных часов свежей версии ОС. Но расстраиваться не стоит.

Свежим инсайдом относительно watchOS 11 поделился iPhoneSoft — издание представило предполагаемый список моделей Apple Watch, которые её получат. Вот он:

  • Apple Watch Series 5 (2019)
  • Apple Watch Series 6 (2020)
  • Apple Watch Series 7 (2021)
  • Apple Watch Series 8 (2022)
  • Apple Watch Series 9 (2023)
  • Apple Watch SE (2020, 2022)
  • Apple Watch Ultra / Ultra 2 (2022 / 2023).

В этом перечне отсутствуют Apple Watch Series 4 — первые часы компании с тонкими рамками дисплея, представленные в 2018 году. Свои пять обновлений watchOS они уже получили, так что не будет ничего странного, если Apple отправит их на покой.

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Владельцам Series 4 не стоит расстраиваться: прошлогодняя watchOS 10 была довольно масштабным апдейтом, чего не скажешь о грядущей watchOS 11. Инсайдеры пишут, что практически ничего нового в ней не ожидается. 

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Источник:
MacRumors
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