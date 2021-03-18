Компания Google выпустила Android 12 Developer Preview 2. Это обновление предназначено для разработчиков и может быть установлено на смартфоны Google Pixel.
Нововведений в Android 12 Developer Preview 2 довольно много, но они по большей части мелкие и относятся в основном к оформлению операционной системы:
- Ночная тема стала чуть светлее
- Добавлен режим стриминга игр на YouTube Live
- Теперь можно вынести на рабочий стол виджет любого человека из списка контактов
- Появилась поисковая строка для поиска системных компонентов в Pixel Launcher
- Новое цветовое оформление фона папок в Pixel Launcher
- Уменьшен размер шрифта, который используется в названиях приложений на главном экране
- Слегка изменено оформление страницы с настройками виджетов
- На экран блокировки внесены косметические изменения
- Добавлен режим использования одной рукой
- Добавлены новые инструменты для работы с режимом «картинка-в-картинке»
Полноценная презентация Android 12 должна состояться на конференции I/O этой весной. Google выпустит ещё несколько тестовых сборок, а официальный релиз намечен на конец лета или начало осени. По традиции обновление изначально будет доступно только смартфонам Google Pixel, а затем его начнут получать смартфоны других производителей.
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