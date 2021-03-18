Ночная тема стала чуть светлее

Добавлен режим стриминга игр на YouTube Live

Теперь можно вынести на рабочий стол виджет любого человека из списка контактов

Появилась поисковая строка для поиска системных компонентов в Pixel Launcher

Новое цветовое оформление фона папок в Pixel Launcher

Уменьшен размер шрифта, который используется в названиях приложений на главном экране

Слегка изменено оформление страницы с настройками виджетов

На экран блокировки внесены косметические изменения

Добавлен режим использования одной рукой

Добавлены новые инструменты для работы с режимом «картинка-в-картинке»







Компания Google выпустила Android 12 Developer Preview 2. Это обновление предназначено для разработчиков и может быть установлено на смартфоны Google Pixel.Нововведений в Android 12 Developer Preview 2 довольно много, но они по большей части мелкие и относятся в основном к оформлению операционной системы:Полноценная презентация Android 12 должна состояться на конференции I/O этой весной. Google выпустит ещё несколько тестовых сборок, а официальный релиз намечен на конец лета или начало осени. По традиции обновление изначально будет доступно только смартфонам Google Pixel, а затем его начнут получать смартфоны других производителей.