Android 12

Компания Google выпустила Android 12 Developer Preview 2. Это обновление предназначено для разработчиков и может быть установлено на смартфоны Google Pixel.

Нововведений в Android 12 Developer Preview 2 довольно много, но они по большей части мелкие и относятся в основном к оформлению операционной системы:

  • Ночная тема стала чуть светлее
  • Добавлен режим стриминга игр на YouTube Live
  • Теперь можно вынести на рабочий стол виджет любого человека из списка контактов
  • Появилась поисковая строка для поиска системных компонентов в Pixel Launcher
  • Новое цветовое оформление фона папок в Pixel Launcher
  • Уменьшен размер шрифта, который используется в названиях приложений на главном экране
  • Слегка изменено оформление страницы с настройками виджетов
  • На экран блокировки внесены косметические изменения
  • Добавлен режим использования одной рукой
  • Добавлены новые инструменты для работы с режимом «картинка-в-картинке»

Полноценная презентация Android 12 должна состояться на конференции I/O этой весной. Google выпустит ещё несколько тестовых сборок, а официальный релиз намечен на конец лета или начало осени. По традиции обновление изначально будет доступно только смартфонам Google Pixel, а затем его начнут получать смартфоны других производителей.


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