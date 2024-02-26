Выпущена сборка Linux, которую невозможно отличить от Windows 11

Александр



В свободном доступе появился Ubuntu-дистрибутив Wubuntu. Внешне он сильно похож на Windows 11, но может использоваться с очень слабыми компьютерами, на которые невозможно установить современную сборку Windows.

Wubuntu обладает таким же интерфейсом, как у Windows 11. Разработчики постарались скопировать все: панель задач, «Пуск», «Проводник», уведомления, иконки, настройки и даже обои. В этой ОС можно запускать программы, созданные не только для Linux, но также для Windows и Android, что делает её достаточно универсальной и интересной для энтузиастов.

Требования к компьютеру у Wubuntu гораздо ниже, чем у Windows 11. Достаточно двухъядерного процессора с тактовой частотой 2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 25 ГБ свободного места в накопителе (разработчики рекомендуют SSD, но это не обязательно, можно обойтись и HDD). Для установки потребуется флешка объёмом от 8 ГБ.



Скачать и установить Wubuntu можно бесплатно, покупать лицензию для пользования этой ОС не нужно, но за 35 долларов можно разблокировать доступ к обновлениям и технической поддержке. На сайте разработчиков также выложена более лёгкая сборка — с интерфейсом Windows 10. Её минимальные требования к ПК ещё ниже: одноядерный процессор, 1 ГБ оперативной памяти и жёсткий диск от 25 ГБ.

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