Выпущена версия Windows 11 для старых и слабых компьютеров

Александр


Компания Microsoft выпустила обновлённую ревизию операционной системы Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Требования ней гораздо ниже тех, что предъявляются к обычной сборке Windows 11.

Как минимум требуется 2-ядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ свободного места в накопителе и видеочип с поддержкой DirectX 10. При этом необязательно наличие экрана и поддержки системы защиты Secure Boot и аппаратного шифрования TPM.

Сложно найти применение этой версии Windows 11 в домашнем компьютере. Дело в том, что она предназначена для строго специализированных устройств — например, касс, банкоматов, цифровых вывесок, электронных ценников, систем промышленной автоматизации. Тем не менее наверняка какие-нибудь энтузиасты найдут способ применять её дома (например, для управления всевозможными умными гаджетами). Enterprise-версия Windows 11 выгодно отличается от версий Pro и Home ещё и расширенной поддержкой — обновления для неё будут выпускаться как минимум на протяжении десяти лет с момента релиза.

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