Выпущено приложение для ПК, объединяющее все сервисы Google

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Компания Google выпустила приложение Essentials для Windows. Оно предназначено для ноутбуков и компьютеров, и в нём объединены все наиболее популярные и востребованные сервисы Google.Приложение Essentials предустановлено на новых моделях ПК от компании HP (включая линейки Envy, Pavilion, Omen и другие), а в дальнейшем появится на устройствах других производителей. Кроме того, пользователи могут сами установить его на свои компьютеры, даже кастомной сборки.С помощью Essentials можно получить быстрый доступ к «Google Фото», «Сообщениям», Gmail, «Google Диску», «Google Документам», «Google Картам» и множеству других сервисов Google. Также предусмотрено использование сервиса «Google Play Игры» с возможностью запуска игр для Android и синхронизацией игрового процесса между устройствами.