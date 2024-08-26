Выпущено приложение для ПК, объединяющее все сервисы Google

Александр



Компания Google выпустила приложение Essentials для Windows. Оно предназначено для ноутбуков и компьютеров, и в нём объединены все наиболее популярные и востребованные сервисы Google.

Приложение Essentials предустановлено на новых моделях ПК от компании HP (включая линейки Envy, Pavilion, Omen и другие), а в дальнейшем появится на устройствах других производителей. Кроме того, пользователи могут сами установить его на свои компьютеры, даже кастомной сборки.

С помощью Essentials можно получить быстрый доступ к «Google Фото», «Сообщениям», Gmail, «Google Диску», «Google Документам», «Google Картам» и множеству других сервисов Google. Также предусмотрено использование сервиса «Google Play Игры» с возможностью запуска игр для Android и синхронизацией игрового процесса между устройствами.

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Комментарии

tellurian
+1693
tellurian
Наверное для тех, кто не пользуется Хромом. В нём всё быстро и удобно. ИМХО
51 минуту назад
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Aspard
+577
Aspard
Заголовок: "все сервисы Google"
Статья: "все наиболее популярные и востребованные сервисы Google"

мне кажется, или кто-то брешет, делая кликбейтные заголовки?
43 минуты назад
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