Компания Apple выпустила iOS 14.4 и iPadOS 14.4 в версии Release Candidate. Обновления доступны как разработчикам, так и обычным пользователям в рамках открытого бета-тестирования. Именно эти сборки, скорее всего, позже начнут распространяться как релизные обновления.
Разработчики могут скачать iOS 14.4 и iPadOS 14.4 Release Candidate через Apple Developer Center или Wi-Fi, а другим пользователям они доступны только по Wi-Fi.
Нововведения:
Новые визуальные, звуковые и виброэффекты при переадресации музыки с iPhone 11 или iPhone 12 на HomePod mini. Когда смартфон находится рядом с колонкой, он начинает мягко вибрировать, и вибрация нарастает, когда устройства становятся всё ближе и ближе друг к другу.
Камера распознаёт более мелкие QR-коды.
В настройках появилась опция для классификации Bluetooth-устройств, воспроизводящих музыку.
На iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max производится проверка оригинальности камеры. Благодаря этому можно узнать, какая камера установлена в смартфон — поддельная или подлинная.
Исправления:
- Устранена проблема, из-за которой при съёмке на iPhone 12 Pro в HDR-режиме на фотографиях появлялись артефакты
- Устранена проблема, из-за которой не обновлялись данные в виджете «Фитнес»
- Устранена проблема, из-за которой клавиатура в iMessage открывалась не с корректным языком
- Устранена проблема, из-за которой аудиоистории в приложении «Новости» в CarPlay не возобновляли воспроизведение после паузы из-за навигатора или Siri
Когда состоится релиз iOS 14.4 и iPadOS 14.4 неизвестно, но можно предположить, что это произойдёт через несколько дней.
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