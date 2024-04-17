Вышел новый эмулятор консолей Nintendo для iPhone

В магазине приложений App Store появился новый эмулятор ретроконсолей Nintendo под названием AD Boy.
В отличие от iGBA, в этом приложении нет встроенной рекламы. Он поддерживает ромы от NES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance и SMS. Мы протестировали эмулятор и пришли к выводам, что он немного сырой. Иногда приложение зависает на чёрном экране, а некоторые ромы не запускаются вовсе. Примечательно, что на предыдущих эмуляторах эти игры работали.
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Зато AD Boy предлагает более приятный интерфейс, возможность быстрых сохранений, коды для игр GB и некоторые другие функции.
Скачать можно по этой ссылке из App Store.