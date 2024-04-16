В App Store появился первый эмулятор «Денди» [ОБНОВЛЕНО]

Артем
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Приложение запускает игры от NES, которая у нас больше известна как «Денди». Формально разработчики эмулятора не нарушают правил Apple, однако суровые нравы Nintendo могут поспособствовать его удалению.

Эмулятор Bimmy представлен разработчиками как инструмент для игр, ставших общественным достоянием (находящихся легально в открытом доступе) и тестировщиков. Однако приложение позволяет свободно запускать любые РОМы от Nintendo Entertamet System. Известно, что японская компания пресекает любое незаконное использование своих игр, если за них не заплатили, поэтому высока вероятность, что эмулятор скоро исчезнет из App Store.

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Ранее в App Store появился iGBA — эмулятор портативных консолей Game Boy. Буквально через пару дней его удалили, поскольку приложение оказалось клоном GBA4iOS.

[Обновлено]

Приложение удалили спустя несколько часов после релиза.
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Источник:
App Store
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В Telegram теперь можно запускать старые игры — Sonic, Prince of Persia, Mortal Kombat и другие

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Комментарии

Anatoly076
+162
Anatoly076
Приложение не доступно в вашей стране или регионе! 🤷🏻‍♂️😬
час назад в 23:07
#
Mers
+5096
Mers
Для какой страны хоть пишите! Укр, Росс, Герм — нет.
час назад в 23:31
#
Mers
+5096
Mers Mers
Амер тоже нет.
час назад в 23:37
#
13den666
+486
13den666
Лишь бы новости клепать а что да как хрен с ним …
47 минут назад
#