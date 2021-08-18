Патч добавил в игру ряд изменений, которые улучшили стабильность и производительность игры, а также качество самого игрового процесса. Обновление доступно на ПК, консолях и Google Stadia.
В Патче 1.3 разработчики также представили первый набор бесплатного дополнительного контента, который включает в себя: автомобиль Арчер Кварц «Бандит», две новые куртки Ви и альтернативный образ Джонни Сильверхенда. Список бесплатного дополнительного контента добавлен в пункт главного меню «Дополнительный контент».
Помимо уже выпущенных патчей и хотфиксов для Cyberpunk 2077, в этому году CD PROJEKT RED готовит к выходу обновление для консолей нового поколения, которое позволит использовать весь потенциал Xbox Series X|S и PlayStation 5. Это бесплатное обновление станет доступно всем, у кого есть версия игры для Xbox One и PlayStation 4. С подробным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.
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