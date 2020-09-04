





Студия CD Projekt RED анонсировала обновление «Ведьмак 3: Дикая охота» для консолей следующего поколения. Оно будет доступно бесплатно для владельцев игры на Xbox One и PS4.Разработчики пообещали добавить поддержку технологии трассировки лучей, быструю загрузку, а на ПК появится HDR. Графику прокачают в основное игре и в сюжетных дополнениях.Релиз обновленной версии «Ведьмака 3» намечен на 2021 год. Отличная новость для владельцев игры CD Projekt RED, поскольку некоторые разработчики решили продать геймерам свои существующую проекты дважды. Так, например, поступит Remedy со своим Control. Чтобы поиграть в неё на консолях PS5 и Xbox Series X придется приобрести Ultimate-издание.Что касается релиза обновленного «Ведьмака 3», игра также выйдет и на физических носителей для консолей следующего поколения.