

На российского фаната «Ведьмака» напали с ножом, но его спасла колода карт для «Гвинта» в кармане. Об этом участник инцидента Антон Рауш рассказал на Reddit.



Все случилось после того, как он провел сделку с продавцом карт для «Гвинта». Мужчина положил колоду во внутренний карман куртки и отправился домой.



На российского фаната «Ведьмака» напали с ножом, но его спасла колода карт для «Гвинта» в кармане. Об этом участник инцидента Антон Рауш рассказал на Reddit.Все случилось после того, как он провел сделку с продавцом карт для «Гвинта». Мужчина положил колоду во внутренний карман куртки и отправился домой.

















По пути ему встретился мужчина, который попросил закурить. В результате завязалась потасовка, и нападавший попытался ударить Рауша. Он ударил в живот, но боли не почувствовал как раз из-за колоды. Поклонник «Ведьмака» ударил его в ответ, после чего тот убежал.



Таким образом, карты для «Гвинта» спасли ему жизнь. При этом, они несильно пострадали и ими даже можно было играть. На куртке осталась небольшая дырка, на груди Геральта — шрам, а сам Рауш, как выяснилось, не пострадал.







