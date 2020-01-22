Сегодня потоковый сервис Netflix опубликовал отчет о прибыли за 4 квартал 2019 года. Таким образом это был первый месяц конкуренции с Apple TV+. В сопроводительном письме акционерам Netflix отметил популярность сериала «Утреннее шоу» для яблочной платформы.



За четвертый квартал прибыль н акцию составила 1,30 доллара, а выручка — 5,47 миллиарда долларов. В то время как доход превзошел ожидания аналитиков, Netflix не оправдал прогнозу по росту числа подписчиков, 550 000 против 589 000. Акции компании упали на 2,5% после закрытия торгов.



Генеральный директор Netflix Рид Хастингс подчеркивает, что компания не беспокоится о конкуренции с Apple TV+, во многом благодаря тому, что новые потоковые сервисы подстегивают переход от обычного телевидения к стримингу. Он также отмечает, что это происходит во всем мире, а переход находится на ранних стадиях, оставляя место для роста других сервисов.



Netflix подчеркивает, что в течение 4 квартала 2019 года, несмотря на запуск Disney+ и Apple TV+, рост количества платных подписчиков не прекращался. Также в компании отчитались о популярности сериала «Ведьмак», которая измерялась с помощью новой метрики.



Стоит отметить, что Apple не предоставила каких-либо данных о развитии сервиса Apple TV+, поэтому у Netflix нет реальных данных, с которыми можно было бы сравнивать свои показатели. В дальнейшем Netflix ожидает еще больше давления с точки зрения конкуренции с такими компаниями как NBC и HBO. Но, похоже, этим компания не слишком обеспокоена.





