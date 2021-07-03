





Компания Apple обновила платформу Apple TV специально для россиян. На телевизионных приставках Apple и в приложении Apple TV для различных операционных систем стал доступен быстрый доступ к российским онлайн-кинотеатрам.В настоящее время на Apple TV поддерживаются Okko, «КиноПоиск HD», ivi, «Амедиатека», Start и «Мульт». Для каждого стримингового сервиса предусмотрена специальная «комната», в том числе с возможностью оформления подписки. Не исключено, что в скором времени список пополнится другими сервисами.Теперь пользователям не нужно заходить в каждое из этих приложений отдельно, если им хочется найти какой-то определённый фильм или сериал. Весь контент агрегируется в Apple TV на нативном уровне, поэтому поиск стал универсальным. Если видео доступно в нескольких сервисах, можно выбрать, в каком именно вы хотите его посмотреть (что полезно, если в каких-то из них у вас есть премиум-подписка, а в других нет). Точно такая же агрегация ранее была доступна в ряде стран для HBO Max, Disney+, Hulu и Amazon Prime Video.Ещё одно полезное нововведение в Apple TV специально для российских пользователей — поддержка воспроизведения видео в сервисах с разрешением 4K.