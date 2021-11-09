Компания Apple выпустила вторые тестовые обновления iOS 15.2, iPadOS 15.2 и macOS Monterey 12.1. Апдейты доступны зарегистрированным разработчикам, а скоро их смогут установить обычные пользователи, которые записались на бета-тестирование софта Apple.
Бета-версии iOS и iPadOS можно скачать по Wi-Fi и установить с сохранением всех пользовательских данных. macOS можно обновить через меню Apple → «Системные настройки» → «Обновление ПО».
В бете iOS 15.2 появилась новая функция родительского контроля Communication Safety. Она позволяет защитить ребёнка от получения в «Сообщениях» сексуально откровенных снимков. По умолчанию эта функция отключена, родитель может включить её самостоятельно. Если ребёнок от 13 лет и старше получит снимок с обнажёнкой, фото будет размыто, а если он предпочтёт увидеть расцензурированную версию, родитель получит уведомление об этом. Детям до 13 лет такие фотографии вообще не показываются, вместо них появится инструкция о том, что делать в таких случаях. Проверка фотографий на наличие непристойных частей тела производится непосредственно на смартфоне, снимки никуда не отправляются.
Это небольшие обновления, которые не содержат больше никаких заметных нововведений. Не исключено, что разработчики покопаются коде этих апдейтов и по традиции найдут что-нибудь интересное, как это обычно происходит (например, намёки на выпуск предстоящих продуктов или появление каких-либо новых функций).
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