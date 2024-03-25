Вышла macOS Sonoma 14.4.1. Apple починила USB-хабы

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Сегодня, 25 марта, компания Apple выпустила небольшое обновление macOS Sonoma 14.4.1 с исправлением очень серьезной проблемы, связанной с USB-концентраторами.Согласно примечаниям к выпуску, обновление устраняет баг, из-за которого USB-хабы не распознавались компьютерами. Вместе с этим компания исправила ошибку с неожиданным завершением работы приложений с Java и починила плагины Audio Unit для профессиональных музыкальных приложений.Если вы сталкивались с одной из вышеперечисленных проблем, можете смело устанавливать обновление.Помимо этого, Apple также выпустила macOS Ventura 13.6.6 для тех, кто еще не перешёл на Sonoma.