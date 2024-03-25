Вышла macOS Sonoma 14.4.1. Apple починила USB-хабы

Фархад
Sonoma

Сегодня, 25 марта, компания Apple выпустила небольшое обновление macOS Sonoma 14.4.1 с исправлением очень серьезной проблемы, связанной с USB-концентраторами.

Согласно примечаниям к выпуску, обновление устраняет баг, из-за которого USB-хабы не распознавались компьютерами. Вместе с этим компания исправила ошибку с неожиданным завершением работы приложений с Java и починила плагины Audio Unit для профессиональных музыкальных приложений.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Если вы сталкивались с одной из вышеперечисленных проблем, можете смело устанавливать обновление.

Помимо этого, Apple также выпустила macOS Ventura 13.6.6 для тех, кто еще не перешёл на Sonoma.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Apple Watch X и watchOS 11 удивят всех фанатов Apple
Apple избавит iPad от застарелой недоработки, которая бесила всех
Apple создает новый гаджет, похожий на обувной шкаф. Для чего он нужен?

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс» признал, что повышает цены для обладателей подписки «Плюс»
Таксисты возмутились от наглости пассажиров: за копейки вызывают самые крутые машины и обносят салон подчистую
«Яндекс Go» наказал таксистов без лицензий
У «Сбера» сломались переводы по номеру телефона

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии